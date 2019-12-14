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Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi
KOCAELİ’de polis ekiplerince aranan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece TEM otoyolunda İstanbul yönüne...
GÜVENLİK 14.12.2019, 14:49
KOCAELİ’de polis ekiplerince aranan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece TEM otoyolunda İstanbul yönüne giden hafif ticari aracı takibe alarak, durdurdu. Yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine emniyete çekilen araç içinde 70 paket halinde 35 kilo 785 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü S.S. gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece TEM otoyolunda İstanbul yönüne giden hafif ticari aracı takibe alarak, durdurdu. Yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine emniyete çekilen araç içinde 70 paket halinde 35 kilo 785 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü S.S. gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.
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