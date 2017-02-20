Namaz kılarken sobadan sızan gazdan öldüler

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,() - KARABÜK'te, 82 yaşındaki Ayşe ve 85 yaşındaki Osman Çerçel çifti, evlerinde birlikte namaz kılarken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Karabük merkeze bağlı Sipahiler Köyü'nde oturan Nihat Yıldırım, bugün öğle saatlerinde, dünden bu yana haber alamadıkları kayınpederi ve kayınvalidesi Çerçel çiftinin evlerine gitti. İçeriye giren Yıldırım, kayınpederi Osman Çerçel'i sobanın yanındaki battaniyenin üzerinde, kayınvalidesi Ayşe Çerçel'i de yanında seccadenin üzerinde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Karbonmonoksit gazı kokusunun hakim olduğu odada inceleme yapıldı. Dün akşam sobayı yaktıktan sonra aynı odada yatsı namazını kılarken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen çiftin cesetleri, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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