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Nakliye firması sahibi, silahlı saldırıda yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, nakliye firması sahibi Ercan Sert (45), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda karnından vurularak, yaralandı. Borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle Sert'i tabancayla vurduğu öne sürülen Doğan...

Nakliye firması sahibi, silahlı saldırıda yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, nakliye firması sahibi Ercan Sert (45), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda karnından vurularak, yaralandı. Borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle Sert'i tabancayla vurduğu öne sürülen Doğan H. (50) ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Pamukkale ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Çal Caddesi'nde bulunan nakliyat firmasında meydana geldi. Doğan H., iddiaya göre, borç olarak verdiği parayı alamadığı Ercan Sert'in iş yerine geldi. Burada başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Doğan H., tabancasıyla ateş ettiği Sert'i karnından yaraladı. Doğan H., daha sonra, otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sert, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan H.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

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