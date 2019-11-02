Müzik dinlerken ray bakım treninin çarptığı kadın, öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yaptığı öne sürülen Nilgün Çolak (38), ray bakım treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Olay, saat 08.00 sıralarında Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde meydana geldi. Kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yaptığı öne sürülen Nilgün Çolak'a, rayların üzerinden geçerken ray bakım treni çarptı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Nilgün Çolak’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.