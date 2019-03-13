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Müzakereci polis 3 dakikada intihardan vazgeçirdi

MANİSA’da, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra yapımı devam eden bir okulun dördüncü katına çıkarak intihara kalkışan Murat A. (46), müzakereci polis tarafından 3 dakikada ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Olay,...

Müzakereci polis 3 dakikada intihardan vazgeçirdi
MANİSA’da, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra yapımı devam eden bir okulun dördüncü katına çıkarak intihara kalkışan Murat A. (46), müzakereci polis tarafından 3 dakikada ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.
Olay, saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde bulunan inşaat aşamasındaki Şehitler Ortaokulu’nun 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartışan asker emeklisi 2 çocuk babası Murat A. okulun dördüncü katına çıkarak ayaklarını pencereden aşağıya sallayarak oturdu ve ‘Kimse gelmesin, konuşulacak bir şey yok’ diye bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polis, okulun 4'üncü katına çıkarak Murat A.’yı 3 dakikada ikna etti ve binanın içerisine çekti. Murat A., Manisa Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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