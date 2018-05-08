Mutki’de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi

Olay, sabah saatlerinde Çitliyol köyünde meydana geldi. Isınmak için soba yakan Taşdemir ailesinden 4 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının fark etmesi üzerine köylüler tarafından hastaneye kaldırılan Hüsnü, Naime, Arzu ve Ahmet Taşdemir, ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Çitliyol köyünde meydana geldi. Isınmak için soba yakan Taşdemir ailesinden 4 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının fark etmesi üzerine köylüler tarafından hastaneye kaldırılan Hüsnü, Naime, Arzu ve Ahmet Taşdemir, ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.