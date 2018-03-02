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Mutki'de yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

BİTLİS'in Mutki ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan Düzgün Kanat (25) yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Kaza, Bitlis-Mutki Karayolu'nun 40'ncı kilometresindeki...

Mutki'de yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı
BİTLİS'in Mutki ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan Düzgün Kanat (25) yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Kaza, Bitlis-Mutki Karayolu'nun 40'ncı kilometresindeki Üçadım köyü yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Mutki ilçesinden Üçadam köyüne giden Cahit Akın yönetimindeki 13 J 0041 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak devrilen minibüste bulunan Düzgün Kanat yaşamını yitirirken, 10 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mutki Devlet Hsatanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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