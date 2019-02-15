Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

Mutfak tüpü patladı, Afgan genç yaralandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yemek yapılırken açık unutulan mutfak tüpünün patlaması sonucu meydana gelen patlamada evde yaşayan Afganistan uyruklu Dawood Mirzayee (21) yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Hamdibey Mahallesi Dalkıran...

Mutfak tüpü patladı, Afgan genç yaralandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yemek yapılırken açık unutulan mutfak tüpünün patlaması sonucu meydana gelen patlamada evde yaşayan Afganistan uyruklu Dawood Mirzayee (21) yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Hamdibey Mahallesi Dalkıran Mehmet Ağa Caddesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki evde Afganistan uyruklu Dawood Mirzayee'nin yaşadığı dairede iddiaya göre mutfakta yemek yapılırken tüpün açık unutulması sonucu oluşan gaz sıkışmasıyla patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin 2 araç ve 6 personel müdahale ettiği patlamada Mirzayee'nin yaralandığı belirlenirken, evde hasar oluştu.
İlk müdahalesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan Mirzayee, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mirzayee'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328