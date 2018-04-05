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Mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

KONYA'nın Meram ilçesinde, bir lokantanın deposundaki mutfak tüpünün gaz sıkışması sonucu patlaması üzerine, garson Ümit Çelik ile müşteri Ali Özata yaralandı.  Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi...

Mutfak tüpü patladı: 2 yaralı
KONYA'nın Meram ilçesinde, bir lokantanın deposundaki mutfak tüpünün gaz sıkışması sonucu patlaması üzerine, garson Ümit Çelik ile müşteri Ali Özata yaralandı. 
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Şirin Hanım Sokak'ta meydana geldi. Lokantada çalışan Ümit Çelik, iş yerinin karşısındaki depodan malzeme almaya gitti. Çelik, deponun kapısını açtığı sırada gaz sıkışması sonucu mutfak tüpü patladı. Patlamada Çelik vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu, lokanta önünde oturan müşteri Ali Özata da, patlamanın şiddetiyle deponun bulunduğu apartmanın giriş kapısının camlarının kırılıp fırlamasıyla başından hafif yaralandı.  
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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