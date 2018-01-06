Müteahhitlik ofisinde silahlı kavga: 3 ölü 1 ağır yaralı / Ek fotoğraf
06 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
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