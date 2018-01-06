Müteahhitlik ofisinde silahlı kavga: 3 ölü 1 ağır yaralı (2)

1 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Ereğli ilçesindeki müteahhitlik bürosunda 3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısı, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ifade edildi. Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi henüz açıklanmayan şüphelinin otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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