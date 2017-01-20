Muş’ta terör operasyonları: 11 gözaltı

Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MUŞ, () MUŞ’ta sosyal medya hesaplarından PKK/KCK’yı övücü ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 7 kişi ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 kişi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi. Sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımda bulunan 7, FETÖ/PDY soruşturmasında da 4 olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, "İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



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