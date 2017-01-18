Muş’ta sosyal medyadan PKK’yı öven 2 kişi tutuklandı

Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, () - MUŞ'ta sosyal medya üzerinden PKK/KCK ile ilgili övücü paylaşım, yardım yataklık yaptıkları ve Kandil'e gidip örgüt üyeleriyle görüştükleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yapılan araştırmalar sonucu merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan 2 kişinin sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından bölücü terör örgütü PKK/KCK ile ilgili öven paylaşımlar yaptığını belirlendiği kaydedildi. PKK terör örgütüne yardım, yataklık ve Kandil dağındaki kampına gidip örgüt mensupları ile görüştükleri tespit edilen iki şüpheli geçen 16 Ocak'ta gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.