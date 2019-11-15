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Muşta, PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi
MUŞ’un Varto ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi. Muş İl Jandarma Komutanlığı, Varto ilçesinde terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında...
GÜVENLİK 15.11.2019, 21:02
MUŞ’un Varto ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı, Varto ilçesinde terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak tespit edildi. İçerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 9 adet ateşleyici düzenek ve yaşam malzemesi ele geçirilen sığınaklar imha edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı, Varto ilçesinde terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak tespit edildi. İçerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 9 adet ateşleyici düzenek ve yaşam malzemesi ele geçirilen sığınaklar imha edildi.
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