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Muş’ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
MUŞ’ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon...
GÜVENLİK 31.12.2019, 14:11
MUŞ’ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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