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Muş’ta 9 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

MUŞ'ta terörle mücadele kapsamında 31 Aralık 2017'ye kadar 9 bölge 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Merkez- sağlık, Varto- kolan, merkez- Şerefkan, merkez- Yamaç, merkez- Yörecik, merkez- Kazmadağ-Büyükler, Bulanık-Bilican,...

Muş’ta 9 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
MUŞ'ta terörle mücadele kapsamında 31 Aralık 2017'ye kadar 9 bölge 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Merkez- sağlık, Varto- kolan, merkez- Şerefkan, merkez- Yamaç, merkez- Yörecik, merkez- Kazmadağ-Büyükler, Bulanık-Bilican, Bulanık- Göztepe, merkez- Dalakulig bölgelerinde; milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve icra edilecek operasyonlarda halkın zarar görmemesi için bu bölgelere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Muş ili sınırları içinde terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşlarımızın zarar görmelerinin engellenmesi ile halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 27 Aralık 2016 tarihli ve 2016/9675 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adları ve koordinatları belirtilen alanlar; 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın ekte belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."

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