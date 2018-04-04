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Müslüme hemşire, gölete uçan otomobilde yaşamına yitirdi

MERSİN'de sulama göletine uçan otomobilin sürücüsü hemşire Müslüme Gökdemir (29), hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'nde...

Müslüme hemşire, gölete uçan otomobilde yaşamına yitirdi
MERSİN'de sulama göletine uçan otomobilin sürücüsü hemşire Müslüme Gökdemir (29), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Müslüme Gökdemir yönetimindeki 33 EKY 94 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 4 metrelik uçurumdan yuvarlanarak sulama için kullanılan gölete uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya gömülen araçtaki Gökdemir'e ulaşamayan ekipler, Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'nden destek istedi. Uzun süre gölette arama yapan sualtı polisleri, önce otomobile ulaştı. İtfaiye ekiplerinin araçları ile otomobil sudan çıkartıldı, ancak Gökdemir'e ulaşılamadı. Çalışmalar sırasında olay yerine gelen Gökdemir'in yakınları, sinir krizleri geçirdi. Gökdemir'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
Sualtı polislerinin yaklaşık 3 saatlik çabasının ardından Gökdemir'in cesedi bulunarak çıkarıldı. 
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökdemir'in cesedi, morga kaldırıldı.

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