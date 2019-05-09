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Muslukları sökerken yakalandı, motosiklete binip kaçtı

KONYA'da bir caminin şadırvanından muslukları sökmeye çalışan 1 kişi, vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, vatandaşların elinden kurtulup, motosikletiyle kaçtı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay, bugün saat 07.00...

Muslukları sökerken yakalandı, motosiklete binip kaçtı
KONYA'da bir caminin şadırvanından muslukları sökmeye çalışan 1 kişi, vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, vatandaşların elinden kurtulup, motosikletiyle kaçtı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, bugün saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle caminin yanına gelen kimliği belirsiz 1 kişi, kısa süre sonra şadırvana girdi. Çevredekiler de hareketlerinden şüphelendikleri şüphelinin arkasından şadırvana gitti. Şüphelininm muslukları sökmeye çalıştığını gördü. Suçüstü yakalanan şüpheli, vatandaşlar tarafından apar topar dışarı çıkartıldı. O sırada yanındaki kaskıyla kendisini yakalayanlara vurmaya kalkışan şüpheli, motosikletine binip kaçtı. O anlar caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İhbar üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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