Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı (2)

EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLADI
İzmir’in Bornova ilçesinde, bozuk olan musluğun tamiri konusunda tartıştığı eşi Meral Ü.'yü bıçakla yaralayan İbrahim Ü. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLADI İzmir’in Bornova ilçesinde, bozuk olan musluğun tamiri konusunda tartıştığı eşi Meral Ü.'yü bıçakla yaralayan İbrahim Ü. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
01 Mayıs 2018 Salı 23:55
EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLADI
İzmir’in Bornova ilçesinde, bozuk olan musluğun tamiri konusunda tartıştığı eşi Meral Ü.'yü bıçakla yaralayan İbrahim Ü. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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