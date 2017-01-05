Muş'ta terör propagandası yapan 5 kişi gözaltında

MUŞ’ta terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerce yapılan çalışmalarda, merkez Kızılağaç Beldesinde ikamet eden 1 kişi, Muş Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli 1 kişi, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 2 kişi, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğünde görevli 1 kişi ve Devlet Hastanesinde görevli 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi bölücü terör örgütünü övücü propaganda faaliyetlerine katıldıklarından dolayı yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şahısların konu ile ilgili soruşturmaları devam etmektedir ” denildi.















































































