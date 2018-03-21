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Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
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Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

6-7 Ekim 2014 tarihinde Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde meydana gelen Kobani olaylarında kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, güvenlik güçlerinin araçlarına düzenlenen molotofkokteylli, taşlı, sopalı eylemlere katılan, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı örgüt mensuplarının cenazelerine katılan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Geçen 19-20 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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