Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-49’ operasyonu yapıldığı belirtildi. Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyü kırsalında yapılan arazi taramasında PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen 7 kaleşnikof tüfek, 12 bin 471 kaleşnikof tüfek fişeği, 1625 m-16 tüfek fişeği, 892 pkms bixi fişeği, 125 G3 tüfek fişeği ve 9 el bombası, 30 metal kaleşnikof tüfek şarjörü ve 12 el bombası fünyesi, 4 plastik m-16 tüfek dipçiği ve 2 kaleşnikof tüfeğine ait seyyar dipçik, 1 rpg-7 roketatar mühimmatı (antitank), 1 rpg-7 roketatar sevk fişeği, 1 keskin nişancı tüfek dürbünü, 3 m-16 tüfek yayı, 4 m-16 tüfek icra yayı, 2 el telsizi, 7 güç kaynağı devresi, 3'er adet bomba düzeneği için saat ve fotosel, 1 patlayıcı düzeneği için hazırlanmış elektrik devresi, 4 şarjör kütüklüğü, 2 deri tabanca kılıfı, 1 tabanca şarjör kılıfı, 1 adet 9 milimetre tabanca şarjörü ve 100 metre elektrik kablosu, 58 büyük pil, 38 kalem pil, 2 adaptör, 2 el feneri, 1 adet 12 kiloluk tüp, 5 paket yapıştırıcı, 2 tüp sprey boya, 2 paket sargı bezi, yara bandı, enjektör, pamuk, 1 tablet ilaç, çok sayıda örgütsel doküman, yaşam ve giyim malzemesine el konuldu.
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