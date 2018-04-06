Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arazi taramasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'Şehit...

Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arazi taramasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-49’ operasyonu yapıldığı belirtildi. Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyü kırsalında yapılan arazi taramasında PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen 7 kaleşnikof tüfek, 12 bin 471 kaleşnikof tüfek fişeği, 1625 m-16 tüfek fişeği,  892 pkms bixi fişeği, 125 G3 tüfek fişeği ve 9 el bombası, 30 metal kaleşnikof tüfek şarjörü ve 12 el bombası fünyesi, 4 plastik m-16 tüfek dipçiği ve 2 kaleşnikof tüfeğine ait seyyar dipçik, 1 rpg-7 roketatar mühimmatı (antitank), 1 rpg-7 roketatar sevk fişeği, 1 keskin nişancı tüfek dürbünü, 3 m-16 tüfek yayı, 4 m-16 tüfek icra yayı, 2 el telsizi, 7 güç kaynağı devresi, 3'er adet bomba düzeneği için saat ve fotosel, 1 patlayıcı düzeneği için hazırlanmış elektrik devresi, 4 şarjör kütüklüğü, 2 deri tabanca kılıfı, 1 tabanca şarjör kılıfı, 1 adet 9 milimetre tabanca şarjörü ve 100 metre elektrik kablosu, 58 büyük pil, 38 kalem pil, 2 adaptör, 2 el feneri, 1 adet 12 kiloluk tüp, 5 paket yapıştırıcı, 2 tüp sprey boya, 2 paket sargı bezi, yara bandı, enjektör, pamuk, 1 tablet ilaç, çok sayıda örgütsel doküman, yaşam ve giyim malzemesine el konuldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314