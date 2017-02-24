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Muş'ta PKK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, () - MUŞ’ta sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle aralarında DBP Muş merkez ilçe başkanının da bulunduğu 38 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada,...

Muş'ta PKK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, () - MUŞ’ta sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle aralarında DBP Muş merkez ilçe başkanının da bulunduğu 38 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nün PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapmış olduğu çalışmada, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılayıp terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda el telsizi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Aralarında DBP Muş Merkez İlçe Başkanının da bulunduğu 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 19'u adli kontrol koşuluyla olmak üzere 32 kişi de serbest bırakıldı.  

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