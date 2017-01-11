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Muş'ta çığ altında kalan avcılar ölümden döndü

MUŞ'un Hasköy İlçesi kırsalında avlanırken çığ altında kalan iki avcı, kendi çabalarıyla kurtulup ekiplerden yardım istedi. Ekiplerin ulaştığı avcılardan yaralanan biri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bitlis'in...

Muş'ta çığ altında kalan avcılar ölümden döndü
MUŞ'un Hasköy İlçesi kırsalında avlanırken çığ altında kalan iki avcı, kendi çabalarıyla kurtulup ekiplerden yardım istedi. Ekiplerin ulaştığı avcılardan yaralanan biri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bitlis'in Mutki İlçesine bağlı İkizler Köyünden iki avcı, avlanmak için Muş'un Hasköy İlçesine bağlı Yarkaya Köyü kırsalına geldi. Avlanan avcıların üzerine, saat 13.30 sıralarında çığ düştü. Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulan ve kimliği henüz öğrenilemeyen avcılardan biri, yardım isteğinde bulundu. Jandarma, korucular, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile Mutki ve Hasköylüler'in katıldığı çalışmalar sonucu 2 avcıya ulaşıldı. Avcılardan 37 yaşındaki Hüsamettin Demir'in yaralandığı belirlendi. Demir, kar üstü paletli araçla Hasköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir'in tedavisi sürüyor.

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