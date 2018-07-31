Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor

Tolga YANIK/KONYA, ()- KONYA'da bir cemaatin il sorumlusu olduğunu ileri süren S.I.'nın (65), olay tarihinde 17 ile 22 yaş arasında olan 5 erkek müridine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. 70 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen S.I.'nın, "Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir" diyerek müritlerine istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Cinsel istismar iddiası, tarikattaki sohbetlere katılan bir kişinin, 2018 yılı başlarında Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayetiyle ortaya çıktı. Şikayette, kendisini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtan S.I.'nın, yaşları 18 yaşından küçük ve büyük kişilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yaşları şu an 22 ila 29 arasında değişen 5 erkek mağdurun ifadesine başvuruldu. İfadelerde; cinsel istismarların çoğunluğunun 2011 yılından sonra olmak üzere, 2008 ve 2017 yılları arasında gerçekleştiği belirlendi. Mağdurların da o dönemlerde 17 ila 22 yaşları arasında olduğu tespit edildi. Mağdurların ifadelerinde ayrıca, S.I.'nın kendilerine dini sohbetler sırasında zikir çektirdiği, yalnız kaldıkları ya da dergâh olarak kullandıkları yeri temizledikleri sırada da "Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir', "Hz. Ali doğduğunda daha süt emmeden Peygamberimizin dilini emmiş ve bu şekilde Peygamberimiz ona ilim aktarmıştır" dediği belirlendi. S.I.'nın mağdurları bu sözlerle kandırıp ilk önce dudaklarından öperek cinsel istismara başladığı ileri sürüldü.

MANEVİ RÜTBE ALACAKLARINI SÖYLEMİŞ

S.I.'nın ayrıca, mağdurlara, ''Bu bir rahman durumudur. Bu durumu bilmeyen kişilere anlatmaman gerekir, bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin. Bu tarz cinsel ilişkiler, Mevlana ile Şems arasında ilahi aşk ilişkisi, bu yöntemle birbirlerine ilim aktarmışlardır" diyerek cinsel istismarın boyutunu artırdığı iddia edildi. S.I.'nın evinin altında dergâh olarak kullandığı bölümde ve kendine ait iş yerinde mağdurlara cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

'MANEVİ GÜCÜNDEN ETKİLENİP KARŞI KOYAMADIK'

Mağdurlar ifadelerinde, dini bilgilerinin zayıf olduğunu, S.I.'nın manevi gücünden etkilenerek karşı koyamadıklarını söyledi. Mağdurlardan bazıları ise S.I.'nın kendilerini birbirleriyle de cinsel ilişkiye girmeye zorladığını ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında, fiili livataya uğradığı iddia edilen 3 mağdurun alınan doktor raporunda, olay tarihi ve muayene tarihi arasında geçen süre ve iyileşme durumu nedeniyle herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtti. Ayrıca yapılan aramada, S.I.'nın bilgisayarında hayvana yönelik cinsel davranışlara ilişkin görüntüler bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.I. hakkında, 5 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu cezanın da, cinsel istismarın bazı mağdurlara defalarca yapıldığı için zincirleme suç kapsamında artırılması talip edildi. İddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasında S.I. suçlamaları kabul etmeyip, bağlı olduğu tarikatın Konya sorumlusu olduğunu, evinin alt katını dergâh olarak kullandığını ve burada dini sohbetler yapıp zikir çektiklerini belirtti. Bilgisayarında çıkan görüntülerin kendisine ait olmadığını belirten S.I., görüntülerin oğluna ait olduğunu ileri sürdü.

Duruşmaya katılan bir mağdur da şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Duruşma, tanıklar dinlendikten sonra ertelendi.



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