Muratlı'da bıçaklı kavga: 1 ölü,  2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde Umut K., kavgada bıçakla Muharrem Ecrin'i (51) öldürülüp, 2 kişiye de yaraladı.Olay, Muratlı'nın Muradiye Mahallesi 106'ncı Sokak üzerinde gece yarısı meydana geldi. Muharrem Ecrin, arkadaşları Ayhan S. ve Özkan Ç., ile evinin bahçesine girdiği sırada arkasından gelen Umut K. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Umut K., üzerinde taşıdığı bıçakla Ecrin ile arkadaşları Ayhan S., ve Özkan Ç.'yi bıçaklayıp kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Muharrem Evrin, doktorların müdahalesine rağmen öldü.Polis, kaçan Umut K.'nin Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde bulunduğunu belirleyip, saklandığı evde yakalandı. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Umut K., ile ilgili soruşturma sürüyor.

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