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Murat Ünal cinayetinde 12 gözaltı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde geçen yıl kasım ayında kaybolduktan sonra ocak ayında cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın ölümüyle ilgili aralarında bir kadın avukatın da bulunduğu 12 kişi...

Murat Ünal cinayetinde 12 gözaltı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde geçen yıl kasım ayında kaybolduktan sonra ocak ayında cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın ölümüyle ilgili aralarında bir kadın avukatın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı Harun V. adlı arkadaşıyla evden çıkan Murat Ünal'dan haber alınamadı. Ailesi, Murat Ünal'ın bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin arama çalışmasından sonuç elde edilemezken, 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na görüldü. Yapılan DNA testinde, cesedin Murat Ünal'a ait olduğu tespit edildi.
İncelemede, Murat Ünal'ın bir kolunun kesildiği, vücudundan ayrıldığı, işkence yapılarak öldürüldüğü belirlendi. Ailesinin, Murat Ünal'ın arkadaşı Harun V. ile birlikte 1400 yıllık bir Tevratı satmaya çalıştığını ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine polis soruşturmayı bu yönde sürdürdü.
BİRİ AVUKAT 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat Ünal cinayetini aydınlatmak için özel bir ekip kurdu. Ekip, Harun V. ile diğer şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yeterince delil toplayan ekipler, dün sabaha karşı belirledikleri çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında Antalya Barosu'na kayıtlı kadın avukat H.C., Murat Ünal'ın arkadaşı Harun V.'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler sorguya alınırken, 4 gün kısıtlılık kararı alındığı kaydedildi.

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