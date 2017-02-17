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Murat Ünal cinayeti şüphelileri adliyede (2)

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı Harun V. adlı arkadaşıyla evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde cesedi bulunan Murat...

Murat Ünal cinayeti şüphelileri adliyede (2)

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı Harun V. adlı arkadaşıyla evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde cesedi bulunan Murat Ünal'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından cinayet, cinayete yardım ve yataklık suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sorguları yapılan Antalya Barosu avukatlarından Hicran C. ile Harun V., Derya V., Beytullah A., Süleyman C., Emre A. ve Tuğrul Ç. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Gece geç saatlere kadar devam eden sorgulamada, savcılığa ifade vermesi için adliyeye getirilen avukat Hicran C.’nin babası C.C.’nin işlemleri yarına kaldı. Emniyette ifadesi alınarak savcılığa sevk edilen şüphelilerden S.Ö. ise serbest bırakıldı.
Tutukluların adliyeden cezaevine gönderilmesi sırasında polisler iki sıra halinde dizilerek gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bu sırada tutuklu yakınları arasından bir kadının, “Harun, Derya, siz iftiraya kurban gittiniz. Sizi kurtaracağım” dediği duyuldu.
Soruşturma kapsamında avukat Hicran C.’nin akrabalarının da bulunduğu 5 kişi halen polis tarafından gözaltında tutuluyor. Şüpheliler arasında Ş.C., C.C., F.C., A.O.C. ve öldürülen Murat Ünal’ın akrabası H.Ş. yer alıyor. 


 

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