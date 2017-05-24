Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

Murat Çapan ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan sınırında yakalandı

EDİRNE’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan, aralarında kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan ile emekli emniyet müdürü, öğretim görevlisi, öğretmenlerin de bulunduğu 5 şüpheli, yasa dışı...

Murat Çapan ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan sınırında yakalandı
EDİRNE’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan, aralarında kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan ile emekli emniyet müdürü, öğretim görevlisi, öğretmenlerin de bulunduğu 5 şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isterlerken yakalandı.
Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında yanlarında 3 çocuk da bulunan 5 şüpheliyi yakaladı. Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin yanlarında yaşları 6 ve 13 yaşlarında değişen 3 çocuk da bulunarak sınır karakoluna götürüldü. Sınırda yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerince şüpheliler savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
HAKKINDA 22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Yunanistan sınırında yakalanan şüphelilerden KHK ile kapatılan Nokta dergisi yönetici Murat Çapan hakkında İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 'halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246