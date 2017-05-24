Murat Çapan ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan sınırında yakalandı

EDİRNE’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan, aralarında kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan ile emekli emniyet müdürü, öğretim görevlisi, öğretmenlerin de bulunduğu 5 şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isterlerken yakalandı.

Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında yanlarında 3 çocuk da bulunan 5 şüpheliyi yakaladı. Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yanlarında yaşları 6 ve 13 yaşlarında değişen 3 çocuk da bulunarak sınır karakoluna götürüldü. Sınırda yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerince şüpheliler savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

HAKKINDA 22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Yunanistan sınırında yakalanan şüphelilerden KHK ile kapatılan Nokta dergisi yönetici Murat Çapan hakkında İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 'halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.