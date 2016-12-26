Muradiye'de kaza: 1 ölü, 11 yaralı

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, Muradiye İlçesi Alkasnak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri açıklanmayan 13 EC 640 plakalı otomobil ile 65 V 0506 plakalı minibüsün karlı yolda kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan yolculardan 12 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan henüz kimliği belirlenemeyen 60 yaşlarında bir kadın, gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralılar ise ambulanslarla Erciş ve Van daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 12 yaşlarında bir çocuğun durumunun ağır olduğu belirtili. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.



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