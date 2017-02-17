Mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, mültecileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 01.45 sıralarında, Ayvacık- Assos Karayolu'nun Doğanlar Mevkii'nde meydana geldi. Sürücünün kim olduğu belirlenemeyen 34 UF7392 plakalı minibüs devrildi. Kazada, araçtaki 9 Pakistan uyruklu mülteciden 7'si yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü, ayakta tedavi edilip taburcu edildikten sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. Diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza yerinden kaçtığı anlaşılan araç şoförünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.FOTOĞRAF