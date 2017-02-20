İSTANBUL Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı kamerada
İSTANBUL Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
20 Şubat 2017 Pazartesi 10:51
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