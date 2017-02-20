KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği yer alaıyor.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı kamerada (1)
KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği yer alaıyor. (FOTOĞRAF)
20 Şubat 2017 Pazartesi 10:56
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