Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı tekrar gözaltına alındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemeden serbest bırakıldı. Mahkemenin serbest bırakma kararı ile ilgili Mehmet Ali Aligül'ün işlemleri yapılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un talimatı doğrultusunda savcılık, serbest bırakılma kararına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine Mehmet Ali Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu yeni karar üzerine orada bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Aligül'ü tekrar gözaltına aldı. Geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü'nde geçirecek olan Aligül'ün yarın tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.