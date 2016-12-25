Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash!!! Rus askeri uçağı Karadeniz'de düştü
Düşen Rus askeri uçağında gazeteciler...
Sosyal medyada terör destek veren 10 bin kişiye soruşturma
Bin 656 kiş teröre destek...
ERDOĞAN DEİK GENEL KURULUNDA KONUŞTU
"Siz müslümansınız sizi AB'ye almayacaklar"
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar
İsrail'den BM kararına sert tepki

Mühürlü boş evde çıkan yangında bir kişi öldü

Mehmet İNAN / BURSA, () - BURSA'da kimsenin oturmadığı ve kamulaştırılacağı için mühürlenen evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişi yanarak öldü.  Gece saat 03.00 sıralarında, merkez Osmangazi İlçesi Ebu İshak...

Mühürlü boş evde çıkan yangında bir kişi öldü

Mehmet İNAN / BURSA, () - BURSA'da kimsenin oturmadığı ve kamulaştırılacağı için mühürlenen evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişi yanarak öldü. 
Gece saat 03.00 sıralarında, merkez Osmangazi İlçesi Ebu İshak Mahallesi Kemal Bengü Caddesi'ndeki Latife Anıl'a ait, bir süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede 35- 40 yaşlarında yanmış erkek cesedi bulundu.
Evin sahibi Latife Anıl, Belediye tarafından kamulaştırılacağı için bir süre önce evi boşalttıklarını ve kapının da polis eşliğinde kaynak yapılarak mühürlendiğini belirtti. Latife Anıl, "Evde kim kalıyor bilmiyorum. Evin elektriği ve suyu da kesikti" dedi. 
Yanan evin yanındaki evde oturan Mehmet Yavuz, eve tanımadıkları 5- 6 kişinin girip çıktığını, belirtirken, evde ne yaptıklarını bilmediklerini ifade etti. 
Yangında ölen kişinin kimliğinin saptanması ve otopsi için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55