Mühürlü boş evde çıkan yangında bir kişi öldü

Mehmet İNAN / BURSA, () - BURSA'da kimsenin oturmadığı ve kamulaştırılacağı için mühürlenen evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişi yanarak öldü.

Gece saat 03.00 sıralarında, merkez Osmangazi İlçesi Ebu İshak Mahallesi Kemal Bengü Caddesi'ndeki Latife Anıl'a ait, bir süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede 35- 40 yaşlarında yanmış erkek cesedi bulundu.

Evin sahibi Latife Anıl, Belediye tarafından kamulaştırılacağı için bir süre önce evi boşalttıklarını ve kapının da polis eşliğinde kaynak yapılarak mühürlendiğini belirtti. Latife Anıl, "Evde kim kalıyor bilmiyorum. Evin elektriği ve suyu da kesikti" dedi.

Yanan evin yanındaki evde oturan Mehmet Yavuz, eve tanımadıkları 5- 6 kişinin girip çıktığını, belirtirken, evde ne yaptıklarını bilmediklerini ifade etti.

Yangında ölen kişinin kimliğinin saptanması ve otopsi için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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