Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı
YSK İstanbul'u görüşmek üzere toplandı
Trump: ABD artık ticarette her yıl yüzlerce milyar dolar kaybetmecek
Trump: ABD yüzlerce milyar dolar...
Dolar 6 lirayı geçti
Dolar kuru 6 lirayı geçti
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...

Muhtarlık kavgasında kuzenini öldürüp, 7 kişiyi yaralayan muhtara 29 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, dönemin mahalle muhtarı Rafer Cingöz (38), muhtar adaylığı kavgasında kuzeni Cüneyt Cingöz'ü (55) öldürdüğü, 7 kişiyi de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 29 yıl...

Muhtarlık kavgasında kuzenini öldürüp, 7 kişiyi yaralayan muhtara 29 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, dönemin mahalle muhtarı Rafer Cingöz (38), muhtar adaylığı kavgasında kuzeni Cüneyt Cingöz'ü (55) öldürdüğü, 7 kişiyi de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 16 Haziran 2018'de, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dönemin mahalle muhtarı Rafer Cingöz ile amcasının oğlu Cüneyt Cengiz arasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday olup, olmama konusunda tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Rafer Cingöz, tüfekle Cüneyt Cingöz ve yakınlarına ateş etti. Cingöz, hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Rafer Cingöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tutuklu sanık Rafer Cingöz, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Rafer Cingöz'ün eşi H.C., kuzeni Mehmet Ş.C. ile şikayetçiler Abdullah C., Ayşenur C., Hasan C., Sadık C., Emine C., Habibe C., Esra C. ve öldürülen Cüneyt Cingöz'ün eşi A.C. de hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, Rafer Cingöz'e 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'kasten yaralama' suçundan ise 7 kez 2'şer yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığa verilen ömür boyu hapis cezası, suçun haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirilerek, 15 yıla indirildi. Rafer Cingöz'ün tutukluluk halinin de devamına karar veren heyet, diğer sanıklara verilen cezaların ise gerekçeli kararda yer alacağını belirtti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328