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Muhtarın hırsız isyanı

KAYSERİ'de mahalle muhtarı Fatih Çalışkan, 3'üncü defa cami abdesthanesinde bulunan muslukların çalışmasına tepki gösterdi, "Kamu malına zarar veren ve çalan benim için vatan hainidir" dedi. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan...

Muhtarın hırsız isyanı
KAYSERİ'de mahalle muhtarı Fatih Çalışkan, 3'üncü defa cami abdesthanesinde bulunan muslukların çalışmasına tepki gösterdi, "Kamu malına zarar veren ve çalan benim için vatan hainidir" dedi.
Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi'nde bulunan Kızılırmak Alpaslan Camii'nin abdesthanesinde bulunan musluklar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. 
Abdesthanenin musluklarının 3'üncü kez çalındığını belirten Çalışkan, "Gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin abdesthanesine gelerek muslukları çalmışlar. Burada hırsızlara sesleniyorum. Kamu malına zarar veren ve çalan benim gözümde vatan hainidir. İnsafa gelin ve musluklarımızı geri getirin" diye konuştu.

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