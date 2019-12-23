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Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını
KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesi Sarıkız köyü muhtarı S.D. ve oğlu V.D., kaçak içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları araştırmada, Sarıkız...
GÜVENLİK 23.12.2019, 12:35
KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesi Sarıkız köyü muhtarı S.D. ve oğlu V.D., kaçak içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları araştırmada, Sarıkız köyü muhtarı S.D.'nin evinin alt katını imalathaneye çevirerek kaçak içki ürettiğini belirledi. Eve yapılan baskında 500 litre el yapımı rakı, rakı yapımında kullanılan 3 kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kama ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar S.D. ve oğlu V.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları araştırmada, Sarıkız köyü muhtarı S.D.'nin evinin alt katını imalathaneye çevirerek kaçak içki ürettiğini belirledi. Eve yapılan baskında 500 litre el yapımı rakı, rakı yapımında kullanılan 3 kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kama ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar S.D. ve oğlu V.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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