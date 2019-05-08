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Muhtar ve amcasını öldüren 4 kardeşe, 'haksız tahrik' indirimiyle 39'ar yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, İncesu ilçesinde mahalle muhtarı Bekir Sevinç (40) ve amcası Mustafa Sevinç'i (55) öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zeki, Hasan Hüseyin, Mustafa ve Mehmet Tağman...

Muhtar ve amcasını öldüren 4 kardeşe, 'haksız tahrik' indirimiyle 39'ar yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, İncesu ilçesinde mahalle muhtarı Bekir Sevinç (40) ve amcası Mustafa Sevinç'i (55) öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zeki, Hasan Hüseyin, Mustafa ve Mehmet Tağman kardeşler, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 39'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 4 Temmuz 2017'de, İncesu'ya bağlı Ötebatan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında, iddiaya göre, geçmişe dayalı husumet bulunan Tağman ve Sevinç aileleri, gece saatlerinde kavga etti. Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada Ötebatan Mahallesi'nin muhtarı Bekir Sevinç ile amcası Mustafa Sevinç yaşamını yitirdi, 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili Zeki, Hasan Hüseyin, Mustafa ve Mehmet Tağman, gözaltına alındı. Tağman kardeşler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Tağman kardeşler, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada ölen muhtar Bekir Sevinç'in eşi S.S. ile oğlu E.S., ölen Mustafa Sevinç'in oğlu Y.S. ile yaralanan Orhan T., Şerife T. ve avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, Mustafa, Zeki, Mehmet ve Hasan Hüseyin Tağman kardeşlere, Bekir Sevinç ve Mustafa Sevinç'e yönelik 'öldürme' eylemlerinden 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 30'ar, Şerife T., Süleyman S. ve Orhan T.'ye yönelik 'yaralama' suçundan ise 9'ar olmak üzere toplam 39'ar yıl hapis cezası verdi.

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