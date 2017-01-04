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Muhtar tartıştığı hasmını tabancayla öldürdü

Nurettin ARKAN/ YALVAÇ (Isparta),() - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi Kozluçay Köyü Muhtarı 50 yaşındaki Ramazan Y., daha önce mahkemelik olduğu 3 çocuk babası 34 yaşındaki Hüseyin Arslan'ı tabancayla boynundan vurup öldürdü. Yalvaç'a...

Muhtar tartıştığı hasmını tabancayla öldürdü

Nurettin ARKAN/ YALVAÇ (Isparta),() - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi Kozluçay Köyü Muhtarı 50 yaşındaki Ramazan Y., daha önce mahkemelik olduğu 3 çocuk babası 34 yaşındaki Hüseyin Arslan'ı tabancayla boynundan vurup öldürdü.
Yalvaç'a bağlı Kozluçay Köyü'nde kahveden çıkıp evine giden Hüseyin Arslan ile aracıyla aynı sokaktaki evine giden köy muhtarı Ramazan Y., saat 01.30 sıralarında karşılaştı. Önceden husumetli olan Arslan ve Ramazan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ramazan Y., yanındaki ruhsatsız tabancayla Arslan'a ateş etti. Hüseyin Arslan boynuna isabet eden kurşun sonrası yere yığılırken, Ramazan Y. ise aracıyla eve gitti. Olayın haber verilmesi üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Hüseyin Arslan'ın öldüğünü belirledi. İncelemenin ardından Arslan'ın cesedi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cinayet şüphelisi Ramazan Y. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola getirildi.
SEÇİM DÖNEMİ TARTIŞTILAR
Olayda yaşamını yitiren Hüseyin Arslan'ın yaklaşık 10 yıl önce Konya'nın Akşehir İlçesi'nden Kozluçay'a yerleştiği ve demircilik yaparak geçimini sağladığı belirtildi. 2009 yerel seçimlerinde aday destekleme yüzünden Arslan ile Ramazan Y.'nin kavga ettikleri kaydedildi. Taraflar mahkemelik olurken, Ramazan Y.'nin 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından ceza aldığı, ancak cezasının ertelendiği belirtildi.

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