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Muhtar, kepçe operatörünü öldürdü

KAYSERİ'de muhtar Sezgin Erdem (49), iddiaya göre, hafriyat dökümü nedeniyle kavga ettiği kepçe operatörü Erkan Emektar'ı (35) tabancayla vururak öldürdü, olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de yaralandı. Olay, Talas İlçesine...

Muhtar, kepçe operatörünü öldürdü
KAYSERİ'de muhtar Sezgin Erdem (49), iddiaya göre, hafriyat dökümü nedeniyle kavga ettiği kepçe operatörü Erkan Emektar'ı (35) tabancayla vururak öldürdü, olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de yaralandı.
Olay, Talas İlçesine bağlı Başakpınar Ufuk Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı evin bahçesine hafriyat dökülmesine kızan mahalle muhtarı Sezgin Erdem, daha önceden de aralarında anlaşmazlık bulunan kepçe operatörü Erkan Emektar ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce muhtar, operatöre tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Emektar, olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan Şaban Dayı (30) da bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Dayı, hastanede tedaviye alındı. Polis, cinayet şüphelisi Sezgin Erdem'i olayda kullandığı silahla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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