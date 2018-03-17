Muhtar, kazada öldü

FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinin Çukurincir Mahallesi Muhtarı Servet Yılmaz (53), kullandığı otomobilinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Fethiye- Antalya karayolu Eşen Mahallesi Yakabağ mevkiinde meydana geldi. Çukurincir Mahallesi Muhtarı, evli ve bir çocuk babası Servet Yılmaz yönetimindeki 48 JS 678 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın, Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın, cesedi Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine giden Yılmaz'ın yakınları ve mahalle sakinleri, üzüntü yaşadı.

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