Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Muhtar 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde Karakale Mahallesi Muhtarı Ünal Doğru, babasını dövdükleri için tartıştığı aynı aileden 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, 1'i ağır, 3 kişiyi de yaraladı. Karakale Mahallesi'nde dün saat 10.30...

Muhtar 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı
ERZURUM'un Pasinler ilçesinde Karakale Mahallesi Muhtarı Ünal Doğru, babasını dövdükleri için tartıştığı aynı aileden 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, 1'i ağır, 3 kişiyi de yaraladı.
Karakale Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında Mehmet Doğru ile bahçe komşuları Metin ve Mürsel Düzgün arasında, sınır duvarını söktükleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Metin ve Mürsel Düzgün, duvarın kaldırılmasına itiraz eden Mehmet Doğru'yu darp etti. Mehmet Doğru ve mahalle muhtarı oğlu Ünal Doğru, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.
Bunu öğrenen İrfan, Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün, ellerinde sopalarla Ünal Doğru'nun evinin önüne gitti, küfür ve hakaret etti. Grup, dışarı çıkan Ünal Doğru ve oğlu Mert'e saldırdı. Bu sırada Muhtar Ünal Doğru, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla gruba doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği İrfan Düzgün (24) öldü, Mürsel, Hasan ve Metin Düzgün ise yaralandı.
Ünal Doğru, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Doğru, gelen ekiplere teslim olurken, yaralılar ise ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ünal Doğru ve babası Mehmet Doğru jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314