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Mühendisler kaza yaptı, nişanlı çift ve hamile kadın öldü, 1 mühendis ağır yaralı (2)

HAMİLE MÜHENDİS VE KARNINDAKİ BEBEĞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendislerinden...

Mühendisler kaza yaptı, nişanlı çift ve hamile kadın öldü, 1 mühendis ağır yaralı (2)

HAMİLE MÜHENDİS VE KARNINDAKİ BEBEĞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendislerinden 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve karnındaki bebeği de tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.
Öte yandan, Ezgi Görkem Şahin'in soyadının arkadaşları tarafından yanlışlıkla 'Soydinç' olarak görevlilere verildiği belirtildi.
Ziraat Mühendisleri Ezgi Görkem Şahin, Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan ile Cemil Öztürk'ün Antalya merkezde oturduğu, her gün Korkuteli'ne gidip geldiklerini kaydedildi.

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