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Mühendisler kaza yaptı, nişanlı çift öldü, 2 mühendis ağır yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan öldü,...

Mühendisler kaza yaptı, nişanlı çift öldü, 2 mühendis ağır yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan öldü, Cemil Öztürk ve Ezgi Soydinç ise ağır yaralandı.
Antalya- Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiindeki kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Korkuteli'nden Antalya'ya giden ziraat mühendisi Okan Haluk Çalışkan'ın kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek, nişanlısı Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Soydinç ve Cemil Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
NİŞANLI ÇİFT KAZA KURBANI
Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı olan Serap Tek Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nişanlı çift burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ezgi Soydinç ve Cemil Öztürk ise ambulanslarla Antalya'daki hastanelere gönderildi. Yaralılardan Ezgi Soydinç'in 9 aylık hamile olduğu belirtildi. Her iki yaralının hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

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