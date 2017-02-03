Mühendis, silahlı saldırıda bacağından yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde sokakta kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan inşaat mühendisi 30 yaşındaki Bertan Yaman, bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Dalbastı Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak eve giden inşaat mühendisi Bertan Yaman, yolunu kesen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan merminin sol bacağına isabet ettiği Yaman yaralanırken, saldırgan otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sekv edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yaman, tedaviye alındı.

Bertan Yaman'ın ifadesinde tanımadığını söylediği saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.