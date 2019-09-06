Muhammet'in reklam panosu altında ölümüne 15 bin lira ceza

KONYA'da annesi ve kardeşiyle yürüyen 5 yaşındaki Muhammet Emir Karabakan'ın söküp kaldırıma bıraktığı reklam panosunun altında kalmasıyla ölümüne neden olan iş yeri sahibi Taha Süleyman B.'ye 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ceza, 15 bin TL para cezasına çevrildi. Karara isyan eden baba Cemalettin Karabakan, "Oğlumuzu kaybetmenin acısı içimizde tazeyken, bir de böyle bir karar çıktı. Oğlumuzun canının bedeli 15 bin lira mıydı?'' dedi.Olay, geçen yıl 30 Ocak günü merkez Karatay ilçesine bağlı Büyük Sinan Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana geldi. İkiz kardeşi Ömer Faruk, ağabeyi İsmail (13), ablası Zeynep (11) ve annesi Sakine Karabakan (40) ile markete giden Muhammet Emir Karabakan'ın üzerine kaldırıma bırakılan reklam panosu devrildi. 500 kilogram ağırlığındaki panonun altından ağır yaralı kurtarılan Muhammet Emir, hastaneye kaldırıldı. Ancak 16 gün sonra hayatını kaybetti.İŞ YERİ SAHİBİ BİRİNCİ, BELEDİYE İKİNCİ DERECEDE KUSURLUAcı olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda iş yeri sahibi Taha Süleyman B.'nin, 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu' kapsamında çıkarılan 'Şehir Estetiği Yönetmeliği' gereği işletmesinin önüne diktiği tabelasından sorumluğu olduğu, yerinden sökülen tabelayı zarar vermeyecek şekilde yerinden kaldırmadığı ve gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle birinci derecede asli kusurlu bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi de 'Belediye Zabıta Yönetmeliği' gereği, tabela söküldükten sonra denetim sorumluluğunu yerine getirilmedikleri, uygulanan kararların sonuçlarını takip etmedikleri gerekçesiyle ikinci derecede asli kusurlu sayıldı. Bilirkişi raporunda Muhammet Emir'in, sökük ve açıkta olan panonun oluşturacağı tehlikeleri idrak etme yaşında olmadığı bildirilerek, kusursuz olduğu kaydedildi. Mahkeme tarafından ikinci kez istenen bilirkişi raporunda da işyeri sahibi asli, belediyeler tali kusurlu bulundu.İŞ YERİ SAHİBİNİN İFADESİ TALİMATLA ALINDISoruşturma sonunda iş yeri sahibi Taha Süleyman B. ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Hüseyin Ö. (60), Abdullah F. (59) ve Mehmet Ö.(53) hakkında Konya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenilen Taha Süleyman B. talimatla İstanbul Anadolu 41'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce alınan ifadesinde, "Olay günü iş yerimizin tabelası düşmüş ve çocuk tabelanın altında kalmış ardından da vefat etmiş. Ben olay anını görmedin. Sonradan öğrendim. Düşen tabela benim iş yerime aittir "dedi.15 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİKonya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Hüseyin Ö. (60), Abdullah F. (59) ve Mehmet Ö. (53) ile kazada hayatını kaybeden Muhammet Emir'in babası Cemalettin Karabakan ve avukatlar katıldı. Zabıta memurlarının olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerini talep ettiği duruşmada baba Cemalettin Karabakan, "Mahkemenin acımızı dindirecek bir karar vermesini istiyoruz. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Mahkeme son savunmaların ardından tutuksuz sanık Taha Süleyman B.'yi 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı 15 bin 200 TL para cezasına çevirdi. Sanık zabıta memurlarını da 1'er yıl 8'er ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Bu cezalar da 12’şer bin 100 TL para cezasına çevrildi'OĞLUMUN CANI 15 BİN LİRA MI?'Kararın ardından büyük üzüntü yaşayan baba Cemalettin Karabakan, "Oğlumuzun acısı halen içimizde tazeyken bir de böyle bir karar çıkması bizi daha da üzdü. Oğlumun canının bedeli 15 bin lira mıydı? Bir üst mahkeme giderek itiraz edeceğiz" dedi.