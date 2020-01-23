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Muhammed’i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)

GÜVENLİK 23.01.2020, 17:56
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Muhammed’i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)

GÖZALTI SAYISI 3 OLDU
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Başalan Mahallesi'nde metruk bir evde yaralı olarak bulup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili jandarmanın çocuğun dayısı V.T., ile mahalleden 2 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Mahalle halkının da olayla ilgili ifadesine başvurulduğu belirtilirken, Muhammed Veli'nin amcası Davut Dümez, "Bu cinayettir, failinin bulunmasını istiyoruz" dedi.
Muhammed Veli'nin amcası Davut Dümez, yeğeninin cinayete kurban gittiği belirterek, failinin bulunması için çağrıda bulundu. Dümez, "Hem kendi ailem adına hem köyüm adına büyük bir acıdır. Önce Allah'a havale ediyoruz. Sonra devletimize güveniyoruz. En kısa zamanda her kim olursa olsun bunun gün yüzüne çıkartılmasını istiyoruz. Şu an biz de mağduruz. Nedir, neyin nesidir, biz de bilmiyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem köyümüz adına hem de ailem adına bunun gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz " dedi.
'SESİN GELDİĞİ YERE GİDİNCE GÖRDÜK
Muhammed Veli kaybolduğunda arama çalışmalarına katılan mahalle halkından Mehmet Emin Kızılay ise metruk evde çocuğu bulduklarında yaralı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Akşam kahveye gittim. Saat 21.30 sıralarıydı. Televizyonda film izliyordum. Caminin hoparlöründen kayıp anonsu yapıldı. Bir el feneri alıp aramaya başladım ben de. Arama sırasında Muhammed yaralı halde dayısının elindeydi. Hastaneye götürmüşler. Çocuğun karnında yüzünde ve boğazında çizikler vardı."
'KORKTUM KENDİMİ DUVARA VURDUM'
Mahalle halkından İsmail Katar da, Muhammed'in dayısı tarafından metruk evde bulunduğunu ifade ederek, "Anonsu duyan herkes dışarı çıkıp çocuğu aramaya başladı. Aradan 15 dakika geçmeden çocuk bulundu. Çocuğu bulan da dayısı oldu. Daha sonra beraber hastaneye gittik. Hastanede de zaten gerekli müdahaleleri ama kurtaramadılar" diye konuştu.
 
Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/ ÇINAR (Diyarbakır),()

 

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