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Muhammed'in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi
GÜVENLİK 24.01.2020, 14:05
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi Başalan Mahallesi'ndeki metruk evde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümünü araştırmak için özel ekip görevlendirildi. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde, salı akşamı metruk evde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in ölümünü araştırmak için özel ekip görevlendirildiği açıklandı. Başsavcılıkça, şüpheli ölümle ilgili 5 ev ve 2 iş yerinde arama yapılarak, delillerin toplandığı, bu deliller ışığında 15 kişinin ifadesinin alındığı ve 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ile diğer şüpheli G.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde, salı akşamı metruk evde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in ölümünü araştırmak için özel ekip görevlendirildiği açıklandı. Başsavcılıkça, şüpheli ölümle ilgili 5 ev ve 2 iş yerinde arama yapılarak, delillerin toplandığı, bu deliller ışığında 15 kişinin ifadesinin alındığı ve 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ile diğer şüpheli G.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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