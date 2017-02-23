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Muğla'nın 2 ilçesinde hırsızlığa 3 gözaltı

MUĞLA'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerindeki evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 3 kişi yakalandı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya bağlı ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının...

Muğla'nın 2 ilçesinde hırsızlığa 3 gözaltı
MUĞLA'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerindeki evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 3 kişi yakalandı.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya bağlı ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının artması sonucu çalışma başlattı. Hırsızlık zanlılarının C.Ö ve Y.D. olduğu belirlendi. Şüpheliler, bağ evinden çalıntı motorlu testere ile ormandan kaçak ağaç keserken yakalandı. Şüphelilerin yanında ayrıca 2 jeneratör bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise son 1.5 ay içinde ilçe merkezi ve Toparlar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlıklar üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede çalışma başlatan jandarma, güvenlik kamera görüntüleri ve verilen bilgiden yola çıkarak E.I.'yı Toparlar Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.I., tutuklandı.

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